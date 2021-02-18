Osmancık’taki yoğun tuzlama çalışması sürüyor

Çorum’da olduğu gibi iki gündür Osmancık'ta da etkili olan kar yağışı nedeniyle Osmancık Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması yapıyor. Ekipler, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Osmancık'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda tuzlama çalışmaları

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör; “Karla mücadele ekiplerimizle görevimizin başındayız. Yoğun kar yağışı nedeniyle öncelikle ana arter ve Caddelerde yolların tuzlama çalışmaları yapıyoruz. Mahallelerimizde çalışmalar aynı şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımız mağdur etmeyeceğiz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)