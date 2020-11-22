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Osmancık’taki tarımsal çalışmalar değerlendirildi

Çorum’un Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Çorum İl Orman ve Tarım Müdürü Orhan Sarı'yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Osmancık 22.11.2020, 19:06
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Osmancık’taki tarımsal çalışmalar değerlendirildi

Ziyarette İl Müdürü Orhan Sarı, Başkan Ahmet Gelgör ve beraberindekiler Osmancık'taki tarımsal faaliyetler ile ilgili değerlendirmede bulundular.

Başkan Gelgör, İl Müdürü Orhan Sarı'ya ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerini sunarken, İl Müdürü Orhan Sarı da nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Gelgör ve beraberindekilere teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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