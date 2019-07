Osmancık’taki metruk binalar tehlike saçıyor

Osmancık’ta yıllar önce yapılmış ve bakımsızlıktan dolayı yıkılmaya yüz tutmuş binaların tehlike saçtığı belirtildi. Vatandaşlar birçok mahallede bulunan metruk binaların yıkılmasını veya önlem alınmasını istiyor.

İlçeye bağlı birçok mahallede olduğu gibi Osmancık Cumhuriyet Mahallesi’nde de bulunan ve kullanılmayan metruk binalar halk tarafından tepkiyle karşılanıyor. Mahalle sakinleri binaların her an yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirterek, zaman zaman çocukların bu binalarda saklambaç oynadıklarını, bu nedenle de büyük tehlike arz ettiğini ifade etti.

Osmancık Belediyesi tarafından binaların mal sahiplerine konu hakkında uyarıda bulunmasını gerektiğini ifade eden mahalleli, insanların yaşamadığı binaların yıkılması gerektiğini savundu.

Evlerinin yanında da bulunan metruk binalar nedeniyle, çocuklarını, okula, bakkala, oyun oynamaya, korkarak gönderdiklerini belirten mahalleli; “Mahallemizde, evlerimizin hemen yanı başında yıllar önce yapılmış ve bakımsızlıktan dolayı yıkılmaya yüz tutmuş eski ve metruk binalar var. Mahallemizdeki çocuklar her an yıkılabilecek bu binalarda saklambaç oynuyorlar. Çocuklarımızı, okula, oyun oynamaya, bakkala rahat gönderemiyoruz. Çürüyen binalar sokaktan gelip geçenler içinde tehlike oluşturtuyor. Belediyemizin mal sahiplerine konu hakkında uyarıda bulunması gerekiyor. Bu konuda yetkililer gerekli adımı atmalı. Bu tehlikeli durumun bir an önce son bulmasını istiyoruz” şeklinde konuştular.

“METRUK BİNADAN KİREMİT DÜŞÜYOR”

Yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu ilçe merkezinde birçok metruk bina bulunduğunu belirten Karakaşlar Traktör sahibi İzzet Karakaş Ulucami Mahallesi’nde işyerlerinin hemen bitişiğinde bulunan metruk evin çatısından kiremitlilerin düşerek tehlike arz ettiğini söyledi.

Karakaş, yıllar önce terkedilen, bakımsızlıktan her gün biraz daha çürüyen metruk binanın çatısında bulunan kiremitlerin kendiliğinden düşerek bir çocuğun can güvenliğini tehlikeye attığını belirtti. Karakaş; “Metruk bina hemen işyerimizin yanında bulunuyor. Binadan düşen kiremitler yayalar ve araçlar için tehlike arz ediyor. Geçtiğimiz günlerde binadan düşen kiremitler neredeyse oradan geçen bir çocuğumuza isabet edecekti. Allah korudu” diyerek tehlikenin boyutunu anlattı.

İlçede bir çok mahallede bulunan metruk binalarla ilgili yapılan şikayetlerden biriside Hıdırlık Mahallesi sakinlerinden geldi. Hıdırlık Mahallesi’’nde yaşayan bir vatandaşımız “Hıdırlık Mahallesi Çatma Sokak uğrayan yok maalesef. Kaç kere şikayet ettik uyardık. Fen İşleri sağ olsun açık işleyen yola, yeni imarda yol görünmüyor bu sebepten hizmet veremeyiz diye cevap yazdılar. Hala sokağımıza hizmet bekliyoruz” şeklinde serzenişte bulundu.

(Haber Merkezi)