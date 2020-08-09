Osmancık’taki balık ölümleri endişelendirdi
Çorum’un Osmancık ilçesinde bulunan Boyabat Barajında meydana gelen balık ölümleri endişeye neden oldu.
Osmancık 09.08.2020, 15:56
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Kamil Köyü yakınlarındaki Boyabat Barajında son iki haftadır çok sayıda ölü balık olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Osmancık İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirdi. Müdürlük ekiplerinin balık ölümlerinin yaşandığı Kamil Köyü-Maksutlu Köyü civarında incelemede bulunarak numune aldığı öğrenildi.
Balık ölümlerinin nedeninin yapılan inceleme sonucunda kesinlik kazanacağı öğrenilirken, öte yandan vatandaşlar baraj gölü suyunun çok sıcak olduğunu söylediler.
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