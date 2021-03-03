Osmancık’ta yoldan çıkan minibüs menfeze çarptı
Çorum’un Osmancık ilçesinde yoldan çıkan otomobil menfeze çarparak yol kenarındaki evlerin önüne sürüklendi.
Osmancık 03.03.2021, 19:09 03.03.2021, 19:26
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Kaza İstanbul – Samsun D-100 karayolu Gecek Köyü önünde meydana geldi. İstanbul yönünden Samsun yönüne giden minibüs, sürücüsünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği nedeniyle yoldan çıktı. Önce yol kenarındaki beton menfeze vuran minibüs hızı kesilip şarampole girip çıkarak köy evinin önünde durdu.
Meydana gelen trafik kazasında yaralananlar olurken araçta maddi hasar meydana gelerek kullanılamaz hale geldi. Yaralılar Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza yapan minibüs çekiciyle kaza yerinde kaldırıldı.
(Mustafa ULUSOY)
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