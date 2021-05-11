Osmancık’ta yeni camiye temel atıldı

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'ün katılımı ile Mustafa Kemal Atatürk Parkı içerisine inşa edilen caminin temeli atıldı.

Belediye Başkanı Gelgör: “Mustafa Kemal Atatürk Parkı içerisine inşa ettiğimiz camimizin Mübarek Cuma günü temelini atmak nasip oldu. Hayırlı olsun. Allah mübarek eylesin” dedi.

(Haber Merkezi)

