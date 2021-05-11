Osmancık’ta yeni camiye temel atıldı
Çorum'un Osmancık İlçesi'nde park içerisine inşa edilen caminin temeli atıldı.
Osmancık 11.05.2021, 18:03
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Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'ün katılımı ile Mustafa Kemal Atatürk Parkı içerisine inşa edilen caminin temeli atıldı.
Belediye Başkanı Gelgör: “Mustafa Kemal Atatürk Parkı içerisine inşa ettiğimiz camimizin Mübarek Cuma günü temelini atmak nasip oldu. Hayırlı olsun. Allah mübarek eylesin” dedi.
(Haber Merkezi)
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