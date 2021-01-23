Osmancık’ta yangın büyümeden söndürüldü

Yangın gece saatlerinde Şenyurt Mahallesi Hanımeli Sokakta iki katlı bir evin ikinci katında çıktı.

Dumandan etkilenen ev sakinleri, yangın çıktığını görünce hemen itfaiyeyi aradılar. Yangın ihbarı üzerine ivedilikle yangın yerine gelen Osmancık Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına itfaiye aracının merdiveni üzerinden müdahale ederek eve girdiler. İddialara göre evdeki elektrikli battaniyeden çıktığı sanılan yangın, evin diğer odalarına ve başka evlere sıçramadan kısa zamanda söndürüldü.

(Mustafa Ulusoy)