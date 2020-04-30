Osmancık’ta yangın

Yangın Koyunbaba Mahallesi Özpetek Sitesi 2. katta E. M.’a ait dairede çıktı. Nedeni belirlemeyen yangın için tüm kurumlar olay yerine gelerek teyakkuza geçti. Apartmanda yoğun dumanı görenler apartman sakinleri hemen Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayıp yangın ihbarında bulundular.

Olay yerine iki itfaiye aracı ile İlçe Emniyet Müdürü dahil olmak üzere çok sayıda polis ekibi, YEDAŞ, Çorumgaz A.Ş ekipleri ve sağlık görevlileri intikal etti. İtfaiye ekiplerinin iki araçla merdiven kurularak gaz maskesi takınarak müdahale ettiği yangın, diğer apartman dairelerine sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken evin salonunda bulunan eşyalar tamamen yanarken evin içerisi de is ve duman nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

(Mustafa ULUSOY)