Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 16°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
101110
ALTIN
378.581
DOLAR
6.9874
STERLİN
8.7991
EURO
7.6423
Belediye’den Ramazan sürprizi
Belediye’den Ramazan sürprizi
Diyanet’ten fitre ve zekat standı
Diyanet’ten fitre ve zekat standı
Kızılay'dan 3 bin maske
Kızılay'dan 3 bin maske
Dumlupınar’da yangın paniğe neden oldu
Yangın paniğe neden oldu
Koronavirüs davulcuları da vurdu
Koronavirüs davulcuları da vurdu

Osmancık’ta yangın

Çorum’un Osmancık ilçesindeki bir sitesinin 2. katında çıkan yangın apartman sakinlerini korkuttu.

30 Nisan 2020 Perşembe 20:41
Osmancık’ta yangın

Yangın Koyunbaba Mahallesi Özpetek Sitesi 2. katta E. M.’a ait dairede çıktı. Nedeni belirlemeyen yangın için tüm kurumlar olay yerine gelerek teyakkuza geçti. Apartmanda yoğun dumanı görenler apartman sakinleri hemen Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayıp yangın ihbarında bulundular.

Olay yerine iki itfaiye aracı ile İlçe Emniyet Müdürü dahil olmak üzere çok sayıda polis ekibi, YEDAŞ, Çorumgaz A.Ş ekipleri ve sağlık görevlileri intikal etti. İtfaiye ekiplerinin iki araçla merdiven kurularak gaz maskesi takınarak müdahale ettiği yangın, diğer apartman dairelerine sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken evin salonunda bulunan eşyalar tamamen yanarken evin içerisi de is ve duman nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

(Mustafa ULUSOY)

İlgili Haberler
"Koyunbaba TOKİ 4. etap evlerinin teslimatına başlıyoruz"
"Koyunbaba TOKİ 4. etap evlerinin teslimatına başlıyoruz"
Osmancık Belediyesi'nden 20 metreküp su hediye
Osmancık Belediyesi'nden 20 metreküp su hediye
Kızılırmak Osmancık geçişinde ıslah çalışmaları sürüyor
Kızılırmak Osmancık geçişinde ıslah çalışmaları sürüyor
Köydeki ahşap ev küle döndü
Köydeki ahşap ev küle döndü
Ebelerin gününü kutladı
Ebelerin gününü kutladı
Toprak sanayi sektörü Osmancık’ta sezon açtı
Toprak sanayi sektörü Osmancık’ta sezon açtı

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim