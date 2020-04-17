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Osmancık’ta uzaktan eğitime yakından destek

Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitim sürecinde, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan öğrencilerine deneme sınavı ve yardımcı kaynaklar gönderiyor. 

Osmancık’ta uzaktan eğitime yakından destek

Osmancık Ömer Derindere Fen Lisesi tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan uzaktan eğitim sürecinde, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkamayan öğrencilerine deneme sınavı ve yardımcı kaynaklar gönderiyor. 

17 Nisan 2020 Cuma 14:51
Osmancık’ta uzaktan eğitime yakından destek

Öğrencilerin okuldan ayrı kaldığı bu süreçte derslerinden soğumalarını istemediklerini belirten okul müdürü Mustafa Yıldırım; “Okulların tatil değil, uzaktan eğitim sürecinde olduğunu, öğrenci ve velilerimize hissettirmek ve bu zorlu süreçte yanlarında olduğumuzu bilmelerini istedik. Ayrıca öğrencilerimizin okuldan ayrı kaldıkları bu süreçte derslerinden uzak kalmalarını istemedik. Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattığı uzaktan eğitimlere, yakından destek sağlamak amacıyla Çorum ili içinde ve dışında ikamet eden tüm öğrencilerimizin kapılarına kadar bu kaynakları ulaştırmaya çalıştık. Öğrencilerimizle mobil iletişim araçları vasıtasıyla sürekli iletişim halinde olarak, okul ile aralarındaki bağı koparmamaya çalışıyoruz. Biz bu süreçte okul olarak öğrencilerimize her türlü desteği sağlamaya hazırız. Öğrencilerimizin de bu süreci eksiklerini tamamlamak için bir fırsat gibi görmelerini istiyoruz" dedi. 

(İHA)

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