Osmancık’ta toplu sözleşme

Hizmet-İş Sendikası ile Osmancık Belediyesi işçilere verilecek olan ücretler konusunda anlaşmaya vararak toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Osmancık’ta düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza törenine Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, Kadir Eskiadam, MHP Osmancık İlçe Başkanı Satılmış Karatağ ile Hizmet-İş Sendikası İl Başkanı Mustafa Köroğlu katıldı.

Toplu sözleşmenin imzalanması müjdesini Başkan Gelgör ve Sendika Başkanı Köroğlu, Osmancık Belediyesi’nin personel şirketi bünyesinde çalışan işçilere öğle yemeğinde verdiler. Başkan Gelgör sürece katkı sağlayan Hizmet – İş Sendikası’na teşekkür ederek toplu iş sözleşmesinin işçilere hayırlı olmasını diledi.

(Uğur GÖRKEM)

