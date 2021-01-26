Osmancık’ta TIR'lar bu yokuşu çıkamıyor

Osmancık ilçesinde uzun bir aradan sonra yağan kar yağışı nedeniyle İstanbul-Samsun D-100 Karayolunun geçtiği Çiftlikler Mahallesi mevkii Gökbel Yokuşu’nda kar nedeniyle TIR’lar patinaj yapınca çıkamadı.

Olaya müdahale eden Osmancık Bölge Trafik İstasyon Amirliğine bağlı Trafik Ekipleri Karayollarına bilgi vererek olay yerine kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipleri çağırdı.

Ekiplerin kısa sürede olay yerine gelip kar küreme araçları ile yola müdahale ederek yol kürendi. Ardından el arabası ve diğer araçlarla tuzlama çalışması yapılarak yol tekrar araç trafiğe açıldı.

(Mustafa ULUSOY)