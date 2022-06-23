Osmancık’ta Tevfik İleri’yi anma ve anlama konferansı

Osmancık’ta Tevfik İleri'yi anma ve anlama etkinliği çerçevesinde panel düzenlendi. Başkanlığını okulun Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Kazım Sekili'nin yaptığı panele 10. sınıf öğrencisi Meryem Erdoğan, 11. sınıf öğrencisi Esma Erul ve 11. sınıf öğrencisi Zehra Odabaşı konuşmacı olarak katıldı.

Meryem Erdoğan, Tevfik İleri’nin hayatı, memlekete hizmet dolu yılları hakkında bilgiler verdi. Erdoğan, “Ölüm belki de kurtuluştur. Memleketin huzuru benim ölümüme ve hapishanelerde çürümeme bağlıysa kararınızı böyle verin. Memleketimin hayrı için buna da razıyım” sözleriyle Tevfik İleri’nin mücadele ve zorlukla dolu hayatını anlattı.

Esma Erul ise İmam Hatiplerin tarihçesini anı ve anekdotlarla anlattı.

Zehra Odabaşı ise darbeler hakkında bilgi vererek Tevfik İleri’nin darbeden etkilenmesini ve hayat mücadelesi hakkında bilgiler verdi. Odabaşı, “Tevfik İleri, bütün hayatı boyunca ve özellikle darbe ile zulmen hapishanede hasta halinden dahi hiç şikayetçi olmadı sadece davasını düşündü, iftira ve isnatlardan sakındı; gerisini Allah’a havale etti” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

