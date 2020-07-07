Osmancık’ta termometreler 42 dereceyi gösterdi

Osmancık’ta hava sıcaklığı bugün hissedilir derecede artarken, sıcaklıklar 42 derece olarak kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl 14 Ağustosta ilçe merkezinde en yüksek sıcaklık 44 derece olarak kaydedilmişti.