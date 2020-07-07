Osmancık’ta termometreler 42 dereceyi gösterdi
Çorum’un Osmancık ilçesinde hava sıcaklığı nedeniyle termometreler 42 dereceyi gösterdi.
Osmancık 07.07.2020, 20:01
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Osmancık’ta hava sıcaklığı bugün hissedilir derecede artarken, sıcaklıklar 42 derece olarak kaydedildi.
Geçtiğimiz yıl 14 Ağustosta ilçe merkezinde en yüksek sıcaklık 44 derece olarak kaydedilmişti.
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