Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 21°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95421
ALTIN
264.633
DOLAR
5.7907
STERLİN
7.3539
EURO
6.5797

Osmancık’ta tayini çıkan hakim ve savcılara veda

Osmancık'ta görev yapan ve kararname ile birlikte başka illere atanan hakim ve savcılar için veda etkinliği düzenlendi.

Osmancık’ta tayini çıkan hakim ve savcılara veda

Osmancık'ta görev yapan ve kararname ile birlikte başka illere atanan hakim ve savcılar için veda etkinliği düzenlendi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 01:11
Osmancık’ta tayini çıkan hakim ve savcılara veda

Geçtiğimiz günlerde Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayınlanan 2019 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişmişti. HSK Yaz Kararnamesi uyarınca Çorum’da da 12 savcı ile 16 hakim başka yerlere atanırken, 6 savcı ve 10 hakimin ise ilimize atandı. Kararnameyle birlikte Osmancık'tan da bazı hakim ve savcıların yeri değişti.

Osmancık Hakimi Yasin Küçük, Adana Hâkimliğine, Osmancık Hakimi Aziz Gül Ankara Hakimliğine, Osmancık Cumhuriyet Savcısı Hasan Hüseyin Altunay, Konya Cumhuriyet Savcılığına, Osmancık Hakimi Hande Kübra Özcan, Çorum Hakimliğine atanırken, Şabanözü Hakimi İlknur Uca Çelik ise Osmancık Hakimliğine atandı.

Osmancık'ta görev yapan ve kararname ile birlikte başka illere atanan hakim ve savcılar için veda etkinliği düzenlendi. Veda programına; İlçe Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile diğer protokol mensupları katıldı.

Osmancık Kaymakamı Alkan ve Belediye Başkanı Gelgör, tayini çıkan hakim ve savcılara Osmancık hatırası olarak birer hediye takdim ederek, ilçede verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler, yeni görevlerinde de başarılar dilediler.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Çarptığı motosiklet sürücüsünün başından bir an olsun ayrılmadı
Çarptığı motosiklet sürücüsünün başından bir an olsun ayrılmadı
Osmancık Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde kâğıt rölyef kursu
Osmancık Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde kâğıt rölyef kursu
Şehit Aybüke öğretmenin köyünde göç nedeniyle tarihi evler kaderine terk edildi
Şehit Aybüke öğretmenin köyünde göç nedeniyle tarihi evler kaderine terk edildi
Osmancık Kalesi ziyaretçilerini bekliyor
Osmancık Kalesi ziyaretçilerini bekliyor
Osmancık Belediyesi’nden Ahmet’e akülü araç
Osmancık Belediyesi’nden Ahmet’e akülü araç
Yangınzedelere geçmiş olsun
Yangınzedelere geçmiş olsun
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim