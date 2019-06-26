Osmancık’ta tayini çıkan hakim ve savcılara veda

Geçtiğimiz günlerde Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayınlanan 2019 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişmişti. HSK Yaz Kararnamesi uyarınca Çorum’da da 12 savcı ile 16 hakim başka yerlere atanırken, 6 savcı ve 10 hakimin ise ilimize atandı. Kararnameyle birlikte Osmancık'tan da bazı hakim ve savcıların yeri değişti.

Osmancık Hakimi Yasin Küçük, Adana Hâkimliğine, Osmancık Hakimi Aziz Gül Ankara Hakimliğine, Osmancık Cumhuriyet Savcısı Hasan Hüseyin Altunay, Konya Cumhuriyet Savcılığına, Osmancık Hakimi Hande Kübra Özcan, Çorum Hakimliğine atanırken, Şabanözü Hakimi İlknur Uca Çelik ise Osmancık Hakimliğine atandı.

Osmancık'ta görev yapan ve kararname ile birlikte başka illere atanan hakim ve savcılar için veda etkinliği düzenlendi. Veda programına; İlçe Kaymakamı Hakan Alkan, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile diğer protokol mensupları katıldı.

Osmancık Kaymakamı Alkan ve Belediye Başkanı Gelgör, tayini çıkan hakim ve savcılara Osmancık hatırası olarak birer hediye takdim ederek, ilçede verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler, yeni görevlerinde de başarılar dilediler.

(Haber Merkezi)