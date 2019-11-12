Osmancık’ta suya yüzde 25 indirim

Osmancık Belediye Meclisi’nin Kasım Ayı olağan bütçe toplantısında 2020 yılı gelir tarifesi belirlendi. Toplantıda Başkan Gelgör vatandaşlara verdiği içme suyunda indirim sözü de yerine getirildi. Belediye Meclisi, Ocak ayından itibaren geçerli olmak içme suyunda yaklaşık yüzde 25 oranındaki indirim kararını onayladı.

Osmancık’ta konutlarda tonu 1,90 TL olan içme suyu 1,5 TL’ye düşürüldü. Vatandaşlar 2020 Ocak ayından itibaren suyun tonuna 1,5 TL ödeyecek. Bu da yaklaşık yüzde 25 oranında bir indirime tekabül ediyor. Buna göre 100 TL’lik bir faturada vatandaşlar önceki yıllara göre 25 TL daha az ödeyecek. Bu karar ile Osmancık Belediyesi tarihinde ilk defa içme suyuna genel indirim uygulamış oldu.

“SÖZ VERDİK YAPIYORUZ”

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör yaptığı açıklamada, vatandaşlara vermiş olduğu sözü yerine getirdiklerini belirtti. Daha önce içme suyuna indirim yapacaklarına dair söz verdiğini hatırlatan Gelgör “Biz verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Vatandaşlarımın yararına olacak her konuda vatandaşımızın yanındayız. Ne söz verdiysek yapacağız. Söz vermiş olmasak bile halkımızın yararına olan bir konu gündemimize geldiğinde bizim duruşumuz vatandaşımızın yanıdır. İçme suyu indiriminin halkımızın bütçesine bir nebze de olsa katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

(İHA)