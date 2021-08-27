Osmancık’ta samanlıktan eve sıçrayan yangın söndürüldü

Çorum'un Osmancık ilçesinde samanlıkta çıkan ve eve sıçrayan yangın hasara neden oldu.

Koyunbaba Mahallesi'nde Abdulkadir Bursa'ya ait evin bahçesinden duman yükselmesi üzerine itfaiyeye haber verildi.

Osmancık Belediyesi İtfaiye ekipleri, samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve eve sıçrayan yangını söndürdü.

Yangında samanlık kullanılamaz hale geldi, evde hasar oluştu. (AA)