Osmancık’ta samanlıktan eve sıçrayan yangın söndürüldü
Çorum'un Osmancık ilçesinde samanlıkta çıkan ve eve sıçrayan yangın hasara neden oldu.
Osmancık 27.08.2021, 22:27
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Çorum'un Osmancık ilçesinde samanlıkta çıkan ve eve sıçrayan yangın hasara neden oldu.
Koyunbaba Mahallesi'nde Abdulkadir Bursa'ya ait evin bahçesinden duman yükselmesi üzerine itfaiyeye haber verildi.
Osmancık Belediyesi İtfaiye ekipleri, samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve eve sıçrayan yangını söndürdü.
Yangında samanlık kullanılamaz hale geldi, evde hasar oluştu. (AA)
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