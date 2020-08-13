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Osmancık’ta saman yangını

Çorum’un Osmancık İlçesi'nde 200 balya saman yanmaktan son anda kurtarıldı.

Osmancık 13.08.2020, 18:40
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Osmancık’ta saman yangını

Osmancık’a bağlı Gökdere Köyü'nde elektrik direğinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle alev alan 200 balya saman Osmancık Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olaya anında müdahale eden Osmancık Belediyesi İtfaiye ekipleri yangın çevreye sıçramadan söndürmeyi başardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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