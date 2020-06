Osmancık’ta sahil kenarındaki kafeler açıldı

Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından ilk kapatılan yerlerden biri kafe ve restoranlardı. Osmancık’ta yaklaşık 3 aydır kapalı olan kafeler, 1 Haziran'dan itibaren belirli kurallar çerçevesinde açılsa da, beklediği müşteri potansiyelini bulamadı. Bazı kafelerde gün boyunca 2 müşteriye hizmet verildiği öğrenilirken, normalleşme sürecindeki ilk günün sakin geçmesine anlam veremediklerini belirten işletme sahipleri oldu.

'Tuvaletlerde tek kullanımlık hijyen ürünleri'

Kızılırmak sahilinde geçtiğimiz yıl faaliyete geçen, pembe panjurları, mavi beyaz renklerin hakim olduğu Kafe Piraye genelgede belirtilen kuralların yanı sıra, tuvaletlerinde tek kullanımlık hijyen ürünleri bulunduğunu kaydeden işletme sahibi Mustafa Kütük, genelgedeki kurallara riayet ederek sosyal mesafenin korunması için masalar arasına en az 1.5 metre mesafe bırakılarak, aralıklı oturma düzenine geçildiğini belirtti.

Her masada el dezenfektanı bulunduğunu, personelin maske ve siperlikle hizmet verdiğini belirten Mustafa Kütük, “Konuyla ilgili genelge her türlü tedbir, önlem ve kurallar geniş bir şekilde yer verilmiş. Her birini ayrı ayrı riayet ederek kapılarımızı müşterilerimize açtık.

Masalar arası 1,5 metre, sandalyeler arası 60 santimetre aralıklarla dizildi. Baharatlıklar tek kullanımlık, rutin olarak malzeme ve ortam dezenfektanı yapılmaktadır. Aynı zamanda personelimiz maskeli ve siperlikle hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra mekanımızda bulunan tuvaletlerde kişiye özel otomatik değişen hijyenik klozet kapağı sistemi ve tek kullanımlık hijyen ürünleri bulundurmaktayız.”dedi.