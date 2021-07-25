Osmancık’ta oto bariyerlere çarptı

Kaza İstanbul-Samsun D-100 karayolu Osmancık’ı 8 kilometre geçe Temençe Çiftliği Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

İstanbul’ dan Samsun yönüne Kurban Bayramı tatilini geçirmek için ailesi ile birlikte giden 34 TL 7914 plakalı otomobil sürücüsünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği nedeniyle yoldan çıkarak yol kenarında ki bariyerlere çarparak geldiği yöne doğru dönerek durdu. Yoldan geçen araçlarında bu kazaya karışmaması büyük bir şanstı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde hasar oluşurken otomobilde bulunan aynı aileden 1’ i çocuk sürücü dahil 2 kişi yara almadan kazadan kurtuldular. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine gelen polis ekipleri kaza yapan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılması esnasında sıkı önlem aldı.

Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

(Haber Merkezi)

