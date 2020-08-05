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Osmancık’ta orman yangını

Çorum’un Osmancık ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü. 

Osmancık 05.08.2020, 20:00
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Osmancık’ta orman yangını

Osmancık ilçesi İnal Köyü ormanlık alanında çıkan yangına belediye itfaiye müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Piknik ateşinden çıktığı tahmin edilen yangını büyümeden söndüren itfaiye ekipleri zamanında müdahale ile büyük bir orman yangınının önüne geçmiş oldu. 
Çam ağaçlarının bulunduğu piknik alanında çıkan yangın, piknik yapan vatandaşların daha dikkatli olmaları, ormanlık alanlardan ayrılırken ateşi tamamen söndürmelerinin gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. 

Kaynak: (İHA)
#Osmancıkta orman yangını
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