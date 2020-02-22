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Osmancık’ta okul servis araçları denetlendi

Çorum’un Osmancık ilçesinde öğrenci servisleri, Milli Eğitim ve kolluk kuvvetleri ekipleri tarafından denetlendi. 

Osmancık’ta okul servis araçları denetlendi

Çorum’un Osmancık ilçesinde öğrenci servisleri, Milli Eğitim ve kolluk kuvvetleri ekipleri tarafından denetlendi. 

22 Şubat 2020 Cumartesi 16:49
Osmancık’ta okul servis araçları denetlendi

Osmancık’ta öğrenci servisleri 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ikinci yarısında Milli Eğitim ve kolluk ekiplerince denetlendi. Yeni Mahalle, Adliye yanında denetim yapan Polis, Jandarma, Zabıta ve Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, servis şoförlerinin sürücü, taşıma ve mesleki yeterlilik belgelerini kontrol etti. Araç üzerinde de inceleme yapan ekipler, servis araçlarını Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘okul servis aracı denetim formu’ maddelerine göre denetlerken, form üzerinde araçlarla ilgili “Rehber personel bulunuyor mu? Emniyet kemeri kullanılıyor mu? Öğrenci biniş-inişlerinde “dur” lambası kullanılıyor mu? ‘Okul taşıtı’ ibaresi var mı?” gibi sorulardan oluşan 17 madde bulunduğu görüldü. 
Osmancık Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, temel eğitimde 39, ortaöğretimde 14 ve özel eğitimde 6 olmak üzere toplamda 59 okul servisi denetimden geçtiğini belirtirken, trafikten sorumlu Jandarma Komutanı İrfan Sarıkaya, okul servis sürücülerini, taşıma esnasında uyulacak kurallar, yangın tüpü, ilk yardım çantası gibi araç, gereç ve malzemelerin her an kullanılabilir durumda bulundurulması konusunda bilgilendirdi ve uyardı. 

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