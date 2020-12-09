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Osmancık’ta nehre düşen köpek kurtarıldı

Çorum’un Osmancık ilçesinde Kızılırmak nehrine düşen köpek belediye itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Osmancık 09.12.2020, 19:42
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Osmancık’ta nehre düşen köpek kurtarıldı

İlçe merkezi Kent Park civarında Kızılırmak Nehrine düşen köpeği fark eden vatandaşlar, Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeği düştüğü nehirden çıkardı. 

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