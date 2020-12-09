Osmancık’ta nehre düşen köpek kurtarıldı
Çorum’un Osmancık ilçesinde Kızılırmak nehrine düşen köpek belediye itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Osmancık 09.12.2020, 19:42
19
İlçe merkezi Kent Park civarında Kızılırmak Nehrine düşen köpeği fark eden vatandaşlar, Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeği düştüğü nehirden çıkardı.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
3°
açık
Namaz Vakti 09 Aralık 2020
|İmsak
|06:14
|Güneş
|07:45
|Öğle
|12:38
|İkindi
|14:59
|Akşam
|17:20
|Yatsı
|18:46