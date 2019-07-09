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Osmancık’ta metruk binalar yıkılıyor

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ilçedeki metruk binaların yıkımının devam ettiğini söyledi.

Osmancık’ta metruk binalar yıkılıyor

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ilçedeki metruk binaların yıkımının devam ettiğini söyledi.

09 Temmuz 2019 Salı 23:45
Osmancık’ta metruk binalar yıkılıyor

Osmancık Belediyesi tarafından bir süre önce başlatılan ve halen devam eden metruk binaların yıkılması vatandaşların can ve mal güvenliği açısından da büyük öneme sahip.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, “Şehrimizi metruk yapılardan temizlemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için tehlike arz eden, kullanılmayan metruk yapılar yıkılıyor. Yıkılan yapıların yerleri otopark olarak değerlendiriliyor” dedi.

Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda da Karakaşlar Traktör sahibi İzzet Karakaş bir açıklama yaparak yıllar önce yapılmış ve bakımsızlıktan dolayı yıkılmaya yüz tutmuş binaların tehlike saçtığını, bir çok vatandaşın metruk binaların yıkılmasını veya önlem alınmasını istediklerini dile getirmişti.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 10.07.2019 00:45
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