Osmancık’ta metruk bina yıkımları sürüyor

Osmancık Ulucami Mahallesi Sultan Beyazıt Sokağı’nda bulunan içerisinde kimsenin ikamet etmediği, kiremitleri düşme tehlikesi arz eden ahşap bina iş makinesi ile yıkıldı. Yıkım yapılmadan önce ve yıkım esnasında arazöz ile binalar ıslatılarak etrafa toz saçılmasının önüne geçildi.

Başkan Vekili Fatih Ergün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Şehir içinde metruk bina kalmayıncaya kadar çalışmaların devam edeceği belirtilirken, biz önce bina sahibi ile görüşüp onayını aldıktan sonra yıkıp o arsayı temizliyoruz” dedi.

(Mustafa ULUSOY)