Osmancık’ta KÖYDES encümen seçimi yapıldı

İl Genel Meclis Üyeleri ve Muhtarlar arasından seçilen KÖYDES Encümen üyeliği seçimi Osmancık Belediye Kültür Merkezinde sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirildi.

Yeni tip koranavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen Osmancık Köylere Hizmet Götürme Birliği yeni üyeleri tek aday olarak seçime girdi.

Yapılan seçimde KÖYDES Encümenine İl Genel Meclis Üyelerinden Mehmet Yücel ve Mehmet Turhan seçildi.

Köy Muhtarlarından ise Durucasu Köyü Muhtarı Ramazan Cankara ile Başpınar Köyü Muhtarı Kazım Korkmaz KÖYDES Encümen Üyesi oldu.

(Haber Merkezi)

