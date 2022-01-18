Osmancık’ta köy evinde 80 bin sahte sigara bandrolü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipler kaçakçılıkla mücadele kapsamında Osmancık ilçesine bağlı bir köyde ikamet eden şüpheli şahsa ait bir evde tütün ürünleri, sahte bandroller ile makaron sigara haline getirerek sattığı yönünde alınan bilgiler doğrultusunda operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 80 bin adet geçersiz sahte bandrol, 225 kg kıyılmış tütün, 7 bin 400 adet boş makaron, 1 adet tütün paketleme makinası ile 1 adet bandrol yapıştırmak amacıyla kullanılan saç maşası ele geçirildi.

Ele geçirilen tütün mamullerine el koyan jandarma ekipleri, şüpheli şahısla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.