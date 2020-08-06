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Osmancık’ta kornavirüs denetimi yapıldı

Çorum’un Osmancık ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında, kasap, market, berber, manav, lokanta, kafe, lokanta, pazar, taksiler, düğün salonları ve mahalle düğünlerinde denetimler devam ediyor. 

Osmancık 06.08.2020, 17:11
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Osmancık’ta kornavirüs denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden Osmancık Kaymakamlığı tarafından kurulan denetim ekiplerince kasap, market, berber, manav, lokanta, kafe, lokanta, pazar yerleri ve taksilerde denetim yapıldı. Ekipler, koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile Osmancık İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi. 
Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve ilgili kurumların temsilcilerinin bulunduğu denetimlerde sosyal mesafeye ve maske eldiven kullanımına dikkat edilmesi, çalışanların ve müşterilerin ürünlere asgari düzeyde temas etmeleri ve işyerlerinde hijyen kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve uyarılarda bulunuldu. 

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