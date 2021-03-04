Osmancık’ta korkutan yangın

Yangın Osmancık ilçesine bağlı 19 km. uzaklıktaki Kargı Köyünde A.B’ye ait bir evde çıktı. A.B’ ye ait evden dumanlarını çıktığı gören çevredeki komşuların telefonla itfaiyeyi aramalarının ardından Osmancık Belediyesi İtfaiye ekipleri yangın yerine gelerek çıkan yangına müdahale ettiler.

Yangın başka evlere sıçramadan söndürüldü. Bu arada itfaiye ekipleri yangın yerine intikal edinceye kadar komşular sularla müdahale ederek yangını kontrol altına almayı başardılar. Evde maddi hasar oluşurken can kaybı olmadı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.



(Mustafa ULUSOY)

