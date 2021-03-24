Osmancık’ta korkutan yangın

Edinilen bilgilere göre, Koyun Baba mahallesi Cihangir Sokak’ta bulunan bir apartmanın giriş katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Yedaş ekipleri sevk edildi. Alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Binada depo olarak kullanılan katta kapının kilitli olmasından dolayı camı kırarak yangına müdahalede bulunmak isteyen Yaşar Yedekçi isimli vatandaş ise ayağından yaralandı. Vatandaşlar tarafından Osmancık Devlet Hastanesi’ne götürülen Yedekçi, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.