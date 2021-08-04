Osmancık’ta “komedi filmi” 

Altı ay boyunca bir köyde kalmak zorunda kalan bir popstarın, bu köyde düzenlenecek bir festivalin sorumluluğunu almasıyla gelişen olayları konu edinen, Günay Günaydın’ın yönettiği, Yapımcılığını Enis Özkan – Murat Çiçek’in yürüttüğü ve senaryosu Koray Yeltekin tarafından yazılan “Yıldızlar da Kayar” isimli komedi filminde Cezmi Baskın, Ceyda Olguner, Cem Kılıç, Kübra Karen, Metin Yıldırım, Volga Sorgu Tekinoğlu, Turan Selçuk Yerlikaya, Hakan Burak Bozdoğan, Müge Coşkun ve Elif Güçkıran rol alıyor.

İstanbul’da çekimleri başlayan ve daha sonra Osmancık’a gelen ekip dört hafta boyunca çekimlere devam edecek. Osmancık’tan da bazı vatandaşların rol alacağı öğrenilen çekimler için ilçeye gelen ünlü oyunculara Osmancıklılar da büyük ilgi gösteriyor.

Vatandaşlar çekim aralarında oyuncularla tanışarak fotoğraf çektirip sohbet etmeyi ihmal etmiyor. Filmin 28 Ocak 2022 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

(Gülbahar TAŞ- Özlem KOŞA)