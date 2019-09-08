Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98987
ALTIN
277.520
DOLAR
5.7143
STERLİN
7.0185
EURO
6.3121

Osmancık’ta “Kitaplar devletten defter-kalem Belediye’den”

Çorum'un Osmancık ilçesinde belediye tarafından “Kitaplar Devletten Defter Kalem Belediyeden Projesi" kapsamında okula yeni başlayan öğrencilerin defter ve kalemleri ücretsiz olarak verildi.

Osmancık’ta “Kitaplar devletten defter-kalem Belediye’den”

Çorum'un Osmancık ilçesinde belediye tarafından “Kitaplar Devletten Defter Kalem Belediyeden Projesi" kapsamında okula yeni başlayan öğrencilerin defter ve kalemleri ücretsiz olarak verildi.

08 Eylül 2019 Pazar 23:16
Osmancık’ta “Kitaplar devletten defter-kalem Belediye’den”

Çorum'un Osmancık ilçesinde belediye tarafından “Kitaplar Devletten Defter Kalem Belediyeden Projesi" kapsamında okula yeni başlayan öğrencilerin defter ve kalemleri ücretsiz olarak verildi.

Yeni eğitim öğretim yılı kapsamında birinci sınıf öğrencilerinin uyum eğitimi programı çerçevesinde ilkokula kayıt yaptıran 550 öğrenci, ders başı yaptı.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İnönü Zaferi İlkokulu'nda birinci sınıfa başlayan öğrencileri ziyaret etti.

Minik öğrencileri tebrik ederek İlköğretim Haftası'nı kutlayan Gelgör, çocuklarla sohbet etti.

Öğrencilere defter, kalem, silgi ve kalemtıraştan oluşan eğitim seti dağıtan Gelgör, belediye olarak "Kitaplar Devletten Defter Kalem Belediyeden Projesi"nu hayata geçirdiklerini söyledi.

Projeye ilk yıl yalnızca birinci sınıfları dâhil ettiklerini belirten Gelgör, okula başlayan 550 öğrencinin bir sene boyunca ihtiyaçları olacak kırtasiye malzemelerini dağıttıklarını dile getirdi. 

Projenin yararlı olması durumunda kapsamının genişletileceğine işaret eden Gelgör, "Osmancık Belediyesi olarak eğitim birinci önceliğimiz. Öğrencilerin kitapları devletimizin vermesi, eğitimde bir devrim niteliğinde oldu. Biz de devletimizin katkısına ek olarak bu projeyi başlattık. Öğrencilerimizin eğitimine bir nebze de olsa katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı. (AA)

İlgili Haberler
Başkan Gelgör, aşure dağıttı
Başkan Gelgör, aşure dağıttı
Osmancık Belediyesi Pirinç Festivali’ne hazırlanıyor
Osmancık Belediyesi Pirinç Festivali’ne hazırlanıyor
Çevrim’den “Osmancık Uluslararası Barış Festivali” önerisi
Çevrim’den “Osmancık Uluslararası Barış Festivali” önerisi
Elinden vuruldu
Elinden vuruldu
İnşaattan düşen kişi yaralandı
İnşaattan düşen kişi yaralandı
Otomobil devrildi
Otomobil devrildi
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim