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Osmancık’ta kitap okuyan öğrencilere ödül

Çorum’un Osmancık ilçesinde öğrenciler kitap okuyarak çeşitli hediyeler kazandı. 

Osmancık’ta kitap okuyan öğrencilere ödül

Çorum’un Osmancık ilçesinde öğrenciler kitap okuyarak çeşitli hediyeler kazandı. 

10 Mart 2020 Salı 19:57
Osmancık’ta kitap okuyan öğrencilere ödül

Osmancık Koyun Baba İlkokulu'nda geleneksel olarak yapılan "Minik Yürekleri Besliyoruz" projesi kapsamında kitap okuma yarışması düzenlendi. Yarışmada 3/B sınıfı öğrencisi Dila Kaya birinci olurken, 3/A sınıfından Samet Sarı ikinci, 4/C sınıfından Toprak Yaşar Temur üçüncü oldu. Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Okul Aile Birliği Üyeleri, öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımı ile gerçekleştirilen törende dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 
Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, kitap okumanın önemine değinerek; “Koyun Baba İlkokulu yönetici ve öğretmenlerine böylesi anlamlı bir projeye öncülük yaptıkları için teşekkür ediyorum. Dereceye giren öğrencilerimizi de tebrik ediyorum. Bu tip projeler ilçemizdeki okullarda yapılmasından dolayı gurur duyuyorum” dedi. 
“Minik Yürekleri Besliyoruz" projesi ile öğrencilere kitap okuma sevgisini aşılamaya çalıştıklarını belirten okul Müdürü Mehmet Çıplak emeği geçen herkese teşekkür ederek; “Emeği geçen öğretmenlerimize, velilerimize, Okul Aile Birliği Üyelerimize ve ayrıca bize bu projede sponsorluk yapan Hilal Kırtasiye ye teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu. 
Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. 

(İHA)

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