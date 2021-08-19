Osmancık’ta kaldırım talebi

Çorum’un Osmancık ilçesinde, Koyunbaba Mahallesi ile D-100 karayolu arasında bağlantıyı sağlayan Akçakoca Sokak’ta kaldırım sorunu vatandaşları mağdur ediyor. Sokak sakinleri kaldırımın kullanışsız olduğunu belirterek iyileştirme talep ediyorlar.

Koyunbaba Mahallesi’nde bulunan D-100 karayolu ile Koyunbaba Türbesi’ne bağlantı sağlayan Akçakoca Sokak’taki yaya kaldırımın dar bir bölümünün de kullanışsız olması vatandaşları mağdur ediyor.

Konuyla ilgili belediye başkanı ile görüştüklerini belirten sokak sakinlerinden Erol Kışla, “Koyunbaba Çamlık Sitesi’nin iki cephesinde bulunan yaya kaldırımları kullanışsız. Belediye Şehit Şenay Aybüke Yalçın Parkı’na bakan cephesine beton döktü ancak iki cephesinde de kaldırım kullanılamaz durumda. Yapılsa daha güzel olacak. Belediye başkanımıza konuyu ilettik, kaldırımın bazı noktalarının genişletilmesi, bazı noktalarının ise iyileştirilmesini talep ettik. Bize yapacaklarını söyledi. Bekliyoruz, inşallah yapılacak” şeklinde tepkisini dile getirdi. (İHA)