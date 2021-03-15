Osmancık’ta İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı kutlandı

Ömer Derindere Fen Lisesi toplantı salonundaki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü etkinlikleri kapsamında yapılan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Medet Sezgen yaptı.

Medet Sezgen, “Milletleri ve devletleri ayakta tutan onların geleceğine yön veren günümüzde ve gelecekte hürmet ve saygı ile anılmayı hak eden milletin bağrından çıkmış birçok şahsiyetler vardır. İşte bunlardan birisi de merhum Mehmet Akif Ersoy’dur. Mehmet Akif sadece edebiyatçı ve şair değildir. O çok yönlü kişiliği ile öne çıkan, yaşadığı toplumun dertlerini kendisine dert edinmiş bir Türk aydınıdır. Milli mücadelede hem kalemi, hem bedeni, hem dili, hem de bütün ruhu ile ön safta yer almış bir kahramandır. Mehmet Akif, Türk milletinin esarete boyun eğmeyeceğini, yurdun işgalden kesinlikle kurtulacağına inanarak İstiklal Marşı’nın kaleme almıştır. Mehmet Akif, paltosuz bir adam olmasına rağmen İstiklal Marşı yazma yarışmasında TBMM’nin teklif ettiği 500 liralık ödülü bile kabul etmemiş bir şahsiyettir. İstiklal Marşı; şiirden ve edebiyattan öte, cümleleri itibariyle derinliği olan, içinde Türk milletinin bütün duygularını ve değerlerini barındıran bir güftedir.



Sadece edebi kültüre sahip olmakla yazılabilecek bir eser değildir. Yıllar sonra Mehmet Akif hasta yatağında kendisini ziyaret eden bir dostuna İstiklal Marşı ile ilgili olarak söyledikleri gerçekten çok ilginç ve de düşündürücüdür. 'İstiklal Marşı; O günler, ne samimi, ne heyecanlı günlerdi. Fakat bir gün bile ümidimizi kaybetmedik, asla yeise düşmedik. Zaten başka türlü çalışabilir miydik? Ne topumuz vardı ne de tüfeğimiz. Fakat imanımız büyüktü: O şiir, milletin o günkü heyecanının kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildir. O, milletin malıdır. Benim milletime karşı en büyük hediyem budur' diyerek yapılan işin önemini anlatmaktadır.

Bu anlamda bizlerin İstiklal Marşı’nı anlayabilmek ve onun ruhunu kavrayabilmek için, öncelikle Akif’i çok iyi tanımamız, onun benliğinde muhafaza ettiği vatan sevgisi ve milli mücadele ruhunu, Tevhid inancını bilmemiz ve bu yüce duygularla ortaya çıkan 'Vatan millet bayrak ve hürriyet' kavramlarını bütün benliğimizle hissetmemiz gerekir. Mehmet Akif’i tanır ve İstiklal Marşı’nı ruhunu tüm benliğimizde hissedersek 'Ezelden beridir hür yaşamış ve hür yaşayacak' bir milletin fertleri olarak dünya milletler tarihinde şanlı yerimizi korumuş oluruz. Unutmayalım ki bu mücadelede muhtaç olduğumuz kudret Türk milletinin bir ferdi olarak hepimiz de mevcuttur” dedi.

ÖDÜLLER DAĞITILDI

Tören, Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve İstiklal Marşı’nın yazımı ile ilgili video gösterimi, şiirlerin okunması, YBO öğrencileri tarafından hazırlanan “İstiklal Marşı Nedir?” video gösterimi, kamu kurum temsilcilerinin okuduğu İstiklal Marşı video gösterimi ile devam ederken, çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödülleri veridi. Milli Mücadelenin en önemli belgelerinden biri olan İstiklal Marşı’nın milli marş olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü olması dolayısıyla Osmancık’ta “On Kıta, Bir Vatan, İlelebet İstiklal” temasıyla yapılan “İstiklal Marşını Ezbere Okuma” yarışmasında ilkokul kategorisinde birinci olan Koyun Baba İlkokulu 4/B sınıfı öğrencisi Berra Begüm Bulut, ortaokullar arası Birlik şiiri okuma yarışmasında birinci olan Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu öğrencisi İlayda Çiçek, Liseler arası “Zulmü alkışlayamam” şiiri okuma yarışmasında birinci olan Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Kınalıtaş’a ödülleri protokol üyeleri tarafından taktim edildi.

Törene, ilçe Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Başsavcısı Ceyhun Ayvazoğlu, Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Nuri Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makinacı, STK ve siyasi parti ilçe başkan ve temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve davetliler katıldı.



(İHA)

