Osmancık’ta güçlendirme yapılan okullar incelendi

Vali Mustafa Çiftçi, Osmancık' ta güçlendirme çalışmaları yapılan okullarda incelemelerde bulundu.

İlçe Kaymakamı Ayhan Akpay ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ile birlikte Osmancık’ta depreme karşı güçlendirme çalışmaları yapılan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Nenehatun Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Koyunbaba İlkokulu’nda incelemelerde bulunan Vali Çitçi, yapılan çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Vali Çiftçi ayrıca Osmancık OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı’na da başkanlık yaptı. (Haber Merkezi)