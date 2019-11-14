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Osmancık’ta görevli polis memuru vefat etti

Çorum Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Ferhat Karakullukçu yaşam savaşını kaybetti.

Osmancık’ta görevli polis memuru vefat etti

Çorum Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Ferhat Karakullukçu yaşam savaşını kaybetti.

14 Kasım 2019 Perşembe 20:01
Osmancık’ta görevli polis memuru vefat etti

İlçede polis memuru olarak görev yapan Karakullukçu’nun yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek vefat ettiği belirtildi. Uzun zamandır memleketi olan Amasya'da tedavi gören genç polis memuru Ferhat Karakullukçu’nun cenazesi Amasya'da ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında yapılan dualarla toprağa verildi.

Cenaze törenine Osmancık İlçe Emniyet Müdürü Bahadır Vurgun ve polis arkadaşları da katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Mustafa ULUSOY)

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