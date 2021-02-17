Osmancık’ta genç kızlar kardan kurt yaptı

Osmancık’ta yaşayan 21 yaşındaki Sıla Yavaş ve aynı yaştaki arkadaşı Özlem Bıyık dün sabah başlayan yoğun kar yağışının ardından bugün parkta biriken karları bir araya getirerek kardan kurt yaptı.

Osmancık’ta kar gezintisi yapan iki arkadaş Yeni Mahalle’de bulunan Alpaslan Türkeş Parkı’na geldiklerinde biriken karlardan dinazor yapmak istedi. İki arkadaş zamanla yaptıkları kardan heykelin dinazordan çok kurta dönüştüğünü fark edince çalışmalarını bu yönde ilerletti. Psikolojik Danışmanlık okuyan Sıla ve öğretmenlik okuyan Özlem yaptıkları kardan kurt heykelini tamamladıktan sonra boz renge boyayacaklarını belirtti.

Hem eğlenmek hem de heykeli görenlere tebessüm ettirebilmek düşüncesinde olduklarını söyleyen Sıla ve Özlem, yaptıkları kardan kurt ile parkın adının yan yana gelmesinin tamamen tesadüften ibaret olduğunu sözlerine ekledi.