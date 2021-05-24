Osmancık’ta emekli olan hastane personeline plaket

Osmancık Devlet Hastanesi’nden emekli Satılmış Özüdoğru, Fatma Derindere, Güllü Gümüş ve Kenan Kartal için hazırlanan plaketler Başhekim Yardımcısı Mustafa Umut Bozkurt ve Hastane Müdürü Fatih Mehmet Ünal ile Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü Bahar Kara tarafından verildi.

Emekli personele verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eden hastane yetkilileri; “Birlikte çalıştığımız süre içerisindeki mesai arkadaşlığınıza, dostluğunuza ve özverili çalışmalarınıza teşekkür eder, emeklilik yaşamınızda aileniz ve tüm sevdikleriniz ile birlikte mutluluklar dileriz” ifadelerine yer verdiler.

(Uğur GÖRKEM)

