Osmancık’ta eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı

Tüm dünyada etkisini sürdüren Koronavirüs salgınına karşı Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği uygulama ile 20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılması kararlaştırılmıştı. Eczaneler aracılığıyla dağıtılan ücretsiz maske için başvuru işlemi e-Devlet aracılığıyla yapılmıştı. Bu kapsamda Osmancık’ta bulunan eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı da başladı. Vatandaşlar ücretsiz maskelerini T.C. kimlik numaraları ve telefonlarına gelen kod ile maskelerini temin edebiliyor.