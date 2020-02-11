Osmancık’ta çocuklar eğlendi

Osmancık’ta düzenlenen çizgi film gösterisinde çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtıldı. Çizgi film gösterisinin yanı sıra palyaçolar çocukları eğlendirdi.

Osmancık Belediyesi Kültür Salonu'nda Belediye Kültür Müdürlüğü’nün çocuklara yönelik etkinlikleri devam ediyor. Çocukların yarı yıl tatilinde dinlenmelerinin yanı sıra eğlenmelerini de amaçlayan ve “Koyunbaba” isimli animasyon çizgi film ile küçük çocukların ilgisini çeken Osmancık Belediyesi'nin bu etkinliği büyük takdir topladı. Salon girişinde çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtıldı. Palyaçolar isteyen çocukların yüzlerine renkli motifler çizdiler.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör; “Belediye meclis Üyesi Seher Piriççi Kökez ve Kültür Müdürü Nadir Öksüz'den gelen teklifi değerlendirerek uyguladık. Baktık ki çocuklar yapılan etkinlik ilgi gördü. Aileler de çocuklar gibi mutlu oldu. Böylece Koyunbaba'yı animasyon filmi ile tanışmış oldular. Bu tür etkinliklere bundan sonra da sık sık yer vereceğiz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

(Haber Merkezi)