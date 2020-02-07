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Osmancık’ta Çocuk Koruma Kanunu Toplantısı yapıldı

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan başkanlığından Çocuk Koruma Kanunu toplantısı yapıldı. Toplantı kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi. 

Osmancık’ta Çocuk Koruma Kanunu Toplantısı yapıldı

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan başkanlığından Çocuk Koruma Kanunu toplantısı yapıldı. Toplantı kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi. 

07 Şubat 2020 Cuma 20:11
Osmancık’ta Çocuk Koruma Kanunu Toplantısı yapıldı

Çocuk koruma kanunu gereği her yılın başında bir önceki yıl yapılan tüm çalışmaların değerlendirilmesi maksadıyla gerçekleştirilen toplantıya İlçe Kaymakamı Hakan Alkan, paydaş kurumlardan, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Savcısı Zahide Ölmez, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Uyar, İlçe Emniyet Müdürü Durhasan Güngör, Osmancık Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Gürer, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, İlçe Müftüsü Eyüp Aydın, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Abdullah Küçükgöz, Osmancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Seval Arslan ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri katıldı. 

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