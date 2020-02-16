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Osmancık’ta Çocuk Koruma Kanunu Toplantısı yapıldı

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan ilçede gerçekleştirilen Çocuk Koruma Kanunu Toplantısına başkanlık yaptı. Yapılan toplantıya Kaymakam Hakan Alkan, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Savcısı Zahide Ölmez, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Uyar, İlçe Emniyet Müdürü Durhasan Güngör, Osmancık Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Gürer, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, İlçe Müftüsü Eyüp Aydın, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Abdullah Küçükgöz, Osmancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Seval Arslan ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri katıldı. (Haber Merkezi)

Osmancık’ta Çocuk Koruma Kanunu Toplantısı yapıldı

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan ilçede gerçekleştirilen Çocuk Koruma Kanunu Toplantısına başkanlık yaptı. Yapılan toplantıya Kaymakam Hakan Alkan, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Savcısı Zahide Ölmez, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Uyar, İlçe Emniyet Müdürü Durhasan Güngör, Osmancık Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Gürer, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, İlçe Müftüsü Eyüp Aydın, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Abdullah Küçükgöz, Osmancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Seval Arslan ve İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri katıldı. (Haber Merkezi)

16 Şubat 2020 Pazar 20:06
Osmancık’ta Çocuk Koruma Kanunu Toplantısı yapıldı
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