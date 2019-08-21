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Osmancık’ta cenaze hizmetleri ücretsiz

Osmancık'ta cenaze hizmetleri artık Osmancık Belediyesi tarafından yapılacak. Uygulamanın 01 Eylül 2019 tarihinden itibaren başlanması kararlaştırıldı.

Osmancık’ta cenaze hizmetleri ücretsiz

Osmancık'ta cenaze hizmetleri artık Osmancık Belediyesi tarafından yapılacak. Uygulamanın 01 Eylül 2019 tarihinden itibaren başlanması kararlaştırıldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 00:45
Osmancık’ta cenaze hizmetleri ücretsiz

Osmancık Belediye Meclis Toplantısı'nda çeşitli konulara ilişkin gündem maddeleri görüşülerek, karara bağlandı. Osmancık Belediyesi cenaze hizmetlerinden mezar kazma ve gerekli malzemeler, kefen ve yıkama aracı teminini ücretsiz olarak karşılama kararı aldı.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör başkanlığında üyelerden Hüseyin Cebeci, Kemal Arslan, Seher Kökez, Mahmut Atmaca, Şeref Keskin, İsmail Akgöl, Ahmet Özoğlu, Fatih Ergün, Hilmi Ünver, Ramazan Çalışkan, Özcan Göbel, Kadir Delibaş ve Kemal Yücel Kurşun'un katılımı ile meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda Zabıta Müdürlüğünün 14.05.2019 tarih E.161 sayılı yazısı ile Kültür ve Sosyal İşler Komisyonunun 31.07.2019 tarih 2019/7 nolu raporu okunarak, cenaze hizmetlerinin belediyece yapılması konusu görüşüldü.

Yapılan değerlendirmeler ve görüşmeler neticesinde; Osmancık'ta vatandaşların cenazelerinde yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırmak ve en kederli günlerinde ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, cenaze hizmetlerinden "mezar kazma ve gerekli malzemeler, kefen ve yıkama aracı temini"nin ücretsiz olarak Osmancık Belediyesi tarafından karşılanmasına, uygulamanın 01 Eylül 2019 tarihinden itibaren başlanılmasına işaretle oylamaya göre oy birliğiyle karar verildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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