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Osmancık’ta Camiler Haftası kutlanacak

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde 2019 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası çeşitli programlarla kutlanacak.

Osmancık’ta Camiler Haftası kutlanacak

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde 2019 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası çeşitli programlarla kutlanacak.

02 Ekim 2019 Çarşamba 00:52
Osmancık’ta Camiler Haftası kutlanacak

Alınan bilgiye göre bugün saat 11.00'de kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ile başlayacak olan etkinlikler kapsamında saat 19.00'da ise Osmancık Belediye Kültür Sitesi'nde Prof. Dr. Ali Akpınar konferans verecek.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında yarın saat 12.00'de Beyler Çelebi (Ulu) Camii'nde Kur'an ve saat 19.30'da mevlid programı yapılacak. 4 Ekim 2019 Cuma günü ise saat 12.00'de Beyler Çelebi (Ulu) Camii'nde hatim programı, 6 Ekim 2019 Pazar günü de saat 05.33 Gemici Beyazıd Camii'nde sabah namazı kılınacak.

(Haber Merkezi)

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