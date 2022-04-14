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Osmancık’ta birlik ve beraberlik iftarı

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Osmancık’ta birlik ve beraberlik iftarına katıldı.

Osmancık 14.04.2022, 18:58
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Osmancık’ta birlik ve beraberlik iftarı

Osmancık Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nihat Kabakçı ile Osmancık Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Bilal Karatağ’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftara Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de eşlik etti.
İftar programına ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün yanı sıra Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan, Alaca Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmail Ataç, Alaca Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Duran Ongu, Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Karslı, Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, Sungurlu Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, Sungurlu Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İsmail Pozan, Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Erdal Kolaylı, Oğuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kabalak, Ortaköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Yılmaz, İskilip Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Abdurrahman Uysal, İskilip Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Uslu, İskilip Marangozlar Odası Başkanı Selami Koçyiğit, Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fevzi Bilgin, Ortaköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Yılmaz, Bayat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Şahin ile il ve ilçe oda yöneticileri de katıldı.
İftar yemeğinin ardından bir teşekkür konuşması yapan ÇESOB Başkanı Recep Gür, geçtiğimiz Ocak ve Şubat aylarında il ve ilçe oda genel kurullarını adeta bir demokrasi şöleninde tamamladıklarını belirterek, önümüzdeki Mayıs ayında ise Birlik Başkanlığı seçimleri ile bunu taçlandıracaklarını söyledi.
İl ve ilçe esnaf odası başkanları ve oda yöneticileriyle yaptıkları istişareler sonucunda tekrar bu göreve talip olduğunu ifade eden Gür, yapacakları genel kurulun tüm esnaf ve sanatkar camiasına hayırlar getirmesini temenni etti.
Recep Gür ayrıca tüm Osmancıklı esnaf ve sanatkarların mübarek Ramazan ayını kutlarken, iftar yemeğinde kendilerini yalnız bırakmayan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e de teşekkür etti. 
Osmancık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nihat Kabakçı ile Osmancık Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Bilal Karatağ ise, iftar programına katılımlarından dolayı tüm oda başkanlarına teşekkür ederek, Mayıs ayında yapılacak olan Birlik Başkanlığı seçimlerinde ÇESOB Başkanı Recep Gür’e başarılar dilediler. (Haber Merkezi) 
 

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