Osmancık’ta bataklık arazi Hayvancılığa kazandırılıyor

Bir süre önce Çorum’da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik start verilen 100 bin koyun projesinin ardından önemli bir gelişmenin bilgisini de AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya verdi.

Hayvanların otlatılmasına olanak sağlayacak gelişmenin detaylarını anlatan Milletvekili Kaya, Osmancık İlçesi’ne bağlı Güvercinlik Köyü’nde atıl durumda bulunan ve kullanılmayan çalılarla kaplı ve bataklık alanın değerlendirilmesi için bir çalışma başlatıldığını ifade etti.

Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında 46 ada 104 parsel numaralı yaklaşık 363,329 dekar yüzölçümlü meranın yaklaşık 363 dekarlık kısmının yapılacak çalışmayla hayvanların otlatılabileceği bir hale getirileceğini söyleyen Milletvekili Kaya, arazide bulunan doğal gölgelik alan olarak belirlenecek ağaçlar ile kereste -odun değeri olan ağaç ve çalıların dışında her türlü ağaç, çalı ve yabancı otların köklerinin sökülüp araziden uzaklaştırılarak bertaraf edileceğini kaydetti.

Arazideki moloz vb. istenmeyen malzemenin bölgeden uzaklaştırılacağını ifade eden Milletvekili Oğuzhan Kaya, arazinin ayrıca tesviye ve ıslah yapımının yanısıra, toprak işleme, tohum ekimi ve gübreleme iş ve işlemleri ile ıslah edileceğini de sözlerine ekledi.

Milletvekili Kaya, yapılacak olan çalışmanın hayvancılık ve yöre halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. (Haber Merkezi)