Osmancık’ta başvuru kutuları kurumlara yerleştirildi

Osmancık İlçe İnsan Hakları Kurulu, ilçe kaymakamı Ayhan Akpay başkanlığında toplandı. Toplantıda en az 3 üyeden oluşmak üzere, Hakla İlişkiler ve İletişim Faaliyetleri, İnsan Hakları Eğitimi ve İnsan Hakları Bilincini Geliştirme ile İnsan Hakları İhlallerini Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme komisyonu oluşturuldu.

Hakla İlişkiler ve iletişim Faaliyetleri Komisyonunda Bilal Çevrim, Kazım Sekili ve Mustafa Boyacı, İnsan Hakları Eğitimi ve İnsan Hakları Bilincini Geliştirme Komisyonunda Özhan Arslan, Hatice Elçin Özbek ve Ömer Kılıç, İnsan Hakları İhlallerini Araştırma, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunda ise Mert Mustafa Ergin, Vedat Şahin ve Mehmet Gürer yer aldı.

Kaymakam Ayhan Akpay, ilçe halkını, insan hakları ve ihlalleri hakkında bilinçlendirmek amacıyla afişlerin asıldığını, vatandaşların talep ve dileklerini iletebilmeleri için ilçenin değişik bölgelerinde bulunan kurum ve kuruluşlara başvuru kutularının yerleştirildiğini, Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü nezarethanelerinde de denetimlerin yapılacağını bildirdi.

Kaymakamlık Özel İdare Toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Kaymakam Ayhan Akpay, Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Eskiadam, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Turhan, siyasi parti ilçe başkanları, Avukat Mert Mustafa Ergin ve Vedat Şahin, İlçe Sağlık Müdürü Yunus Emre Bedir, Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Bayram Çalışkan, Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Delibaş, Dil Edebiyat Derneği İlçe Başkanı Kazım Sekili, Osmancık Kızılay Derneği Temsilcisi Mehmet Gürer, Okul Aile Birliği Temsilcisi Ömer Kılıç, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim ve Osmancık MYO Öğretim Görevlisi Hatice Elçin Özbek katıldı.