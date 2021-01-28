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Osmancık’ta alt geçit önünde trafik kazası

Çorum’un Osmancık ilçesi şehir içi alt geçit önünde iki araç çarpıştı.

Osmancık 28.01.2021, 20:01
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Osmancık’ta alt geçit önünde trafik kazası

Kaza Osmancık Cumhuriyet Mahallesi ile Yeni Mahalle arasındaki Lise Caddesi üzerinde Hastane yolu alt geçit önünde meydana geldi. İki araç Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Yurdu Pansiyonu yanındaki alt geçit önünde sürücülerinin dikkatsizliği ve tedbirsizliği nedeniyle çarpıştı.

Her iki araçta da kaza nedeniyle çarpışmanın etkisiyle maddi hasar meydana gelirken kazada yaralanan olmadı. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

(Mustafa ULUSOY)

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