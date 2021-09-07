Osmancık’ta adli yıl açılış yemeği

Osmancık Adliyesi personeli adli yıl açılışını Gemici Tabiat Parkı’nda düzenlenen yemek ile kutladı. Cumhuriyet Savcısı Yunus Dönmez ve Osmancık Hakimi Mehmet Emin Yıldırım yemekte yaptıkları konuşmalarda, yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyerek tüm adliye personeline başarılı çalışmalar diledi.

Adli yıl açılış yemeğine katılanlar düzenlenen Müdürlük sınavını başarıyla kazanan personellerini tebrik ederek yeni görevlerinde başarılarını ilettiler.

Yeni Adli Yıl Açılış yemeğinde savcı ve hakimlerin yanı sıra adliye müdür ve personelleri bir arada bulundu. (Haber Merkezi)

