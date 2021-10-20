Osmancık’ta 7 sınıf karantinaya alındı

İlçede Gemici İlkokulunda 1 sınıf ve 1 lisede 5 sınıfta 10 gün içinde 2. kez vaka çıkmasından dolayı sınıf öğrencilerinin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilmiş, öğrenciler eve gönderilerek 14 gün boyunca temaslı takibine alınmıştı. Koyun Baba İlkokulunda 1 sınıf ise bugün karantinaya alındı. Bu sınıfla birlikte Osmancık’ta 3 okulda toplam 7 sınıf Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınmış oldu.

İkinci pozitif vakanın çıktığı Koyun Baba İlkokulu’nun karantinaya alınan sınıfındaki öğrencileri bugün saat 13.30 itibariyle EBA ve Zoom üzerinden canlı derslere başladı. Öte yandan karantinanın 5. gününde test verip te sonucu negatif çıkan öğrencilerin yüz yüze eğitime devam edebileceği öğrenildi.